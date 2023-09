Zwickauer Stadträte beschließen Grillverbot für Platz an der Mulde

Anwohner, die sich durch Lärm und Geruch gestört fühlten, haben mit einer Petition einen Erfolg errungen. Dabei hatte die Stadtverwaltung eigentlich etwas anderes vorgeschlagen.

Was wiegt schwerer: Der Wunsch einiger Zwickauer, an einem idyllischen Ort am Muldeufer grillen und so einen geselligen Abend verbringen zu können? Oder die Interessen der Anwohner, nicht in ihrem Schlaf und ebenso wenig durch Gerüche gestört zu werden? Über diese Fragen hatten die Stadträte am Donnerstagabend im Haupt- und...