Zwickauer treten beim Stadtradeln ordentlich in die Pedale

Der diesjährige Wettstreit hatte fast nur positive Ergebnisse zu bieten. Der jüngste MItradler war gerade mal zehn Jahre alt.

Zwickau.

Beim diesjährigen Stadtradeln haben die Zwickauer ordentlich in die Pedale getreten. Fast dreimal so viele Kilometer wie im Vorjahr wurden registriert. 136.606 Rad-Kilometer kamen laut Stadtsprecherin Heike Reinke zusammen. 2022 waren es noch 49.161 Kilometer. Die Stadt belegte deutschlandweit den Platz 525 nach Platz 1038 im Vorjahr. 595 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen in 53 Teams in den Wettstreit, mehr als doppelt so viele wie 2022. Der jüngste war Luca Kaufmann (10) aus dem Team Feuerwehr Zwickau. Er fuhr regelmäßig mit dem Rad zur Schule und in die freiwillige Feuerwehr und kam am Ende auf 225,8 Kilometer. Im kommenden Jahr wird bereits vom 7. bis 28. Mai einzeln und gemeinsam auf zwei Rädern gefahren. (kru)