Zwickauerin für Engagementpreis nominiert

Kerstin Baumbach ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert worden, teilte das Bündnis für Gemeinnützigkeit als Träger des Preises mit. Baumbach ist ehrenamtlich am Kinder- und Jugendtelefon sowie am Elterntelefon am Standort des Kinderschutzbundes Zwickau tätig. 19 Projekte aus Sachsen sind nominiert – neben Kerstin Baumbach befindet...