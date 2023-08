Zwickaus OB Arndt im Polittalk: Wunsch nach progressiverem Stadtrat

Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) hat zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der aktuellen Zusammensetzung und einigen Entscheidungen des Stadtrates unzufrieden ist. „Ich persönlich würde mir wünschen, dass der Stadtrat an einigen Stellen etwas mutiger und progressiver ist“, sagte sie am Montagabend in...