Zwischen Märchenumzug und Jens-Weißflog-Besuch: Wie Kirchberg in die Adventszeit startet

Die Vorbereitungen auf den Kirchberger Weihnachtsmarkt sind abgeschlossen. Am ersten Adventswochenende stehen auf dem Altmarkt nicht nur viele Buden, sondern auch etliche Mitwirkende auf der Bühne.

Frau Holle und Froschkönig, Goldmarie und Gestiefelter Kater: In Kirchberg eröffnen Märchenfiguren die Weihnachtszeit. Angeführt wird der Umzug am Freitag vor dem ersten Adventswochenende, also am 1. Dezember, von der Schneekönigin und Väterchen Frost. Beide haben in diesem Jahr wieder ein großes Gefolge: „Mädchen und Jungs aus dem...