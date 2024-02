101 Jahre und kein bisschen müde: Hildegard Liebing aus Taura verrät ihr Geheimnis

Hildegard Liebing hat ihren 101. Geburtstag gefeiert. Erstmals offenbart sie ihr Rezept für ein langes und gesundes Leben. Und welche Rolle spielt dabei ihre Arbeit bei der Firma Groma?

Sie war noch nie in der Zeitung. Dabei feierte Hildegard Liebing am 7. Februar 2024 ihren 101. Geburtstag. Nun hat die Tauraerin im „Freie Presse“-Interview erstmals verraten, wie man so alt wird und wie das Rezept dafür heißt: „Ich liebe Kartoffeln mit Quark und viel guter Butter“. Wenn es nach ihr ginge, könne sie jeden Tag dieses...