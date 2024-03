13-Jähriger in Chemnitz mit Gürtel geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein Junge ist auf dem Sonnenberg verletzt worden. Als die Täter die Sirenen hörten, sind sie geflüchtet.

Chemnitz.

Am Freitagabend musste ein 13-jähriger Junge nach einem Angriff von drei Jugendlichen auf dem Sonnenberg ambulant behandelt werden. Die Polizei teilt mit, dass der geschädigte Libyer gegen 17 Uhr an der Martinstraße von drei ausländischen Jugendlichen angesprochen wurde. Die Angreifer sollen den 13-Jährigen unter anderem mit einem Hosengürtel geschlagen haben. „Der Geschädigte flüchtete zum Spielplatz an der Augustusburger Straße, wohin die drei Jugendlichen ihm folgten und dort wiederum auf ihn einschlugen. Als die Täter die Sirenen der Einsatzfahrzeuge hörten, flüchteten sie“, erklärt ein Polizeisprecher.