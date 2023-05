17-Jähriger in Chemnitzer Innenstadt geschlagen und mit Messer bedroht

Chemnitz.

Zwei gegen einen: In der Chemnitzer Innenstadt ist es am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Wie die Polizei informierte, war ein 17-Jähriger im Zentrum unterwegs, als er auf der Theaterstraße von zwei Männern angegriffen wurde. Einer der Unbekannten hielt den 17-Jährigen fest, während ein zweiter ihn mit einem Messer bedrohte. Die Täter schlugen dem Opfer mehrfach ins Gesicht und bedrohten ihn verbal. Danach ließen sie laut Polizei von ihm ab, ohne Forderungen gestellt zu haben, und verschwanden. Der Geschädigte wurde durch das Messer am Hals und durch die Schläge im Gesicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er laut Polizei aber ab. (aed)