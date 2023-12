24-Stunden-Shop im Lichtenauer Ladepark an der A 4 kommt erst 2024

Das Unternehmen EnBW hat nahe der Autobahn einen Standort eröffnet. E-Autos können dort ab sofort mit Strom betankt werden. Beim Rewe-Shop dauert die Eröffnung überraschend noch.

Unweit des Oliparks in Lichtenau an der Autobahn A 4 können E-Autofahrer nun ihre Fahrzeuge laden. Und das auch noch ziemlich schnell. Das Energieunternehmen EnBW hat noch vor den Feiertagen drei weitere Standorte in Deutschland in Betrieb genommen. Der größte neue Standort ist der in Lichtenau nahe der A 4. Ab sofort können laut Mitteilung...