25,8 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre: Dafür möchte Limbach-Oberfrohna künftig Geld ausgeben

Im Stadtrat stellte Kämmerin Inka Mokros einen ersten Entwurf des Doppelhaushaltes 2024/25 vor. OB Härtig spricht von einem immensen Ausgabendruck. Profitieren sollen dennoch die Jüngsten der Stadt.

Wie wird die Stadt Limbach-Oberfrohna in den nächsten zwei Jahren finanziell aufgestellt sein? Und in welche städtischen Vorhaben wird das meiste Geld fließen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung. Inka Mokros, Leiterin des Fachbereichs Finanzen, stellte dem Gremium einen Entwurf für den Doppelhaushalt...