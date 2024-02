79-Jährige in Chemnitzer Linienbus schwer verletzt

Als der Bus stark bremsen musste, verletzte sich die Seniorin so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Chemnitz.

Eine 79-jährige Seniorin ist am Freitagnachmittag während der Fahrt in einem Chemnitzer Linienbus schwer verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr befuhr der Bus die Clemens-Winkler-Straße im Chemnitzer Stadtteil Schönau aus Richtung Neefepark in Richtung Neefestraße. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz musste der 23-jährige Fahrer des Busses aufgrund eines stark abbremsenden und vorausfahrenden Fahrzeuges stark abbremsen. Dabei rutschte die 79-jährige Seniorin, die sich in dem Bus befand, von ihrem Sitz und verletzte sich schwer. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, musste die Frau nach dem Vorfall aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie stationär behandelt. (grun)