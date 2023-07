Abschied ohne Tränen - Frédéric Bußmann verlässt Chemnitz

Im Mai 2018 trat Fréderic Bußmann, zuvor Kurator am Leipziger Museum der bildenden Künste, die Nachfolge Ingrid Mössingers als Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz an. Am Samstag wird er von Oberbürgermeister Sven Schulze und Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky offiziell verabschiedet.