Afghanische Jugendliche suchen am Bahnhof Asyl

Zwei afghanische Jugendliche haben sich in dieser Woche bei den Einsatzkräften der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof gemeldet und um Asyl gebeten. Laut Mitteilung der Beamten konnten die beiden 15-Jährigen allerdings keine Dokumente vorweisen, die den Aufenthalt in Deutschland legitimierten, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie gaben an,...