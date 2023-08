Audi kollidiert in Limbach-Oberfrohna mit Telefonmast: 35.000 Euro Schaden

Eine junge Frau kam mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit dem Mast. Dieser drohte umzustürzen. Nur eine Sache hinderte ihn daran.

35.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg-Kaufungen. Eine 21-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Audi auf der Straße Am Ullersberg aus Langenchursdorf in Richtung Wolkenburg unterwegs. In einer Kurve in der Nähe des Guidohofs kam sie laut der Polizeidirektion...