Auf der A 72 bei Chemnitz: Mercedesfahrer mit 163 km/h in Baustelle geblitzt

Bei einer Blitzaktion der Polizei fuhren mehr als 150 Autofahrer zu schnell. Dem Mercedesfahrer auf der A 72 drohen nicht nur 600 Euro Bußgeld.

Mehr als 150 Autofahrer sind am Donnerstag auf der Autobahn bei Chemnitz geblitzt worden. Vor der Abfahrt Rottluff wurde nachmittags auf der A 72 Richtung Hof kontrolliert. In vier Stunden passierten 3192 Fahrzeuge die Stelle. 122 Fahrer hielten sich nicht an das im Baustellenbereich vorgeschriebene Tempo 80, so die Polizei. Spitzenreiter war ein...