Aufbau gestartet: Wann beginnt das Eislaufen mitten in der Chemnitzer Innenstadt?

Auf dem Chemnitzer Neumarkt hat am Montag der Aufbau der Kunsteisbahn begonnen. Was erwartet die Schlittschuhläufer in dieser Saison?

Die „CSG-Winterlounge" auf dem Neumarkt geht in diesem Jahr in die dritte Saison und bietet Eislaufen auf einer großen Kunststoffbahn. Eröffnung ist am 9. Februar. Gefahren werden kann sonntags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 4 und 6 Euro. Schlittschuhe können vor...