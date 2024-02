Auseinandersetzung in einem Chemnitzer Nachtbus: 39-Jähriger verletzt

Im Stadtteil Kapellenberg stieg ein 39-Jähriger in den Bus ein und geriet mit Fahrgästen in Streit. Dabei soll sich ein Unbekannter eingemischt haben.

Chemnitz.

Nach einer Auseinandersetzung in einem Nachtbus der Linie N15 ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Dazu war es in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr gekommen, nachdem ein 39-Jähriger mit einem Begleiter an der Haltestelle Irkutsker Straße in den Bus eingestiegen war. Während der Fahrt geriet der 39-Jährige mit einem oder mehreren Fahrgästen in Streit. Dieser dauerte bis zur Ecke Stollberger Straße/Haydnstraße an. Dabei fügte ein Unbekannter dem 39-Jährigen leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Geschädigten in ein Krankenhaus. Der Täter konnte nicht ausfindig gemacht werden. Auch die Befragung von Zeugen ergab keine Hinweise. Zur Klärung des Geschehens wurden die Videoaufnahmen im Bus gesichert. Zudem soll der Geschädigte noch befragt werden. (gp)