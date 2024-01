Auto gerät auf A4 bei Chemnitz ins Schleudern: Fahrer schwer verletzt

Die Autobahn musste am Montagabend kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der A4 bei Chemnitz. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilt, war der Fahrer eines Pkw auf der Autobahn von Dresden in Fahrtrichtung Chemnitz unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Ost kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug ins...