Bald weniger Bäume und mehr 30er-Zonen?

Der Straßenabschnitt Am Jahnhaus zwischen Rußdorfer und Wolkenburger Straße ist in keinem guten Zustand mehr. Der Asphalt wurde mehrfach ausgebessert, die Fußwege sind in Mitleidenschaft gezogen. Doch wenn alles nach Plan läuft, gehört das spätestens Mitte 2025 der Vergangenheit an. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung gut eine...