Bauen in Chemnitz: Wer kann sich das noch leisten?

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden nur 45 Baugenehmigungen für Ein- oder Zweifamilienhäuser eingereicht. Eine Studie zeigt, welche finanziellen Voraussetzungen Bauherren heute mitbringen müssen.

Die Wohneigentumsquote ist in ostdeutschen Städten generell niedriger als in Westdeutschland. Gründe sind die DDR-Historie und starke Großvermieter. In Chemnitz liegt die Eigentumsquote bei 17,7 Prozent, es gibt also 24.500 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss. Zum Vergleich: In Dresden ist die Wohneigentumsquote mit 15,4...