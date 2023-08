Bedrohte Innenstadt-Bäume in Chemnitz erhalten meterhohe Stützkorsetts

Große Sorge um die Platanen am Technischen Rathaus. Eigentlich müssten sie längst fest verwurzelt sein. Warum sie es nicht sind, soll jetzt untersucht werden.

Wieder so ein Kunstprojekt? So mancher, der dieser Tage am Technischen Rathaus vorbeikommt, wundert sich. Die Bäume, die dort vor einigen Jahren entlang der viel befahrenen Bahnhofstraße gepflanzt wurden, sind seit Neuestem mit auffälligen Holzkonstruktionen versehen.