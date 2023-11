Beim Einbruchsversuch: Teenager bleibt im Dach von Chemnitzer Hauptbahnhof stecken

Ein 16-Jähriger hat versucht, in eine Buchhandlung einzubrechen. Dabei wollte er nicht durch die Tür gehen. Am Ende befreite ihn der Rettungsdienst.

Die Meldung, dass ein Teenager in eine Buchhandlung wollte, könnte eine positive sein. Doch in diesem Fall ist sie es nicht. Denn es handelt sich um einen 16-Jährigen, der in den frühen Morgenstunden des1. November versucht hat, in den Buch- und Zeitschriftenladen im Hauptbahnhof einzubrechen. Um dort hinein zu gelangen, wählte er den Weg...