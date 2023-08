Betrugsmasche in Chemnitz: Fahndung nach falschen Ablesern

Am 16. August klingelten zwei Männer an der Wohnungstür einer Seniorin an der Jahnstraße im Lutherviertel. Sie gaben vor, die Heizung ablesen zu müssen, schoben die Frau beiseite und drangen in die Wohnung ein. Nach dem Betreten mehrerer Räume verschwanden sie wieder. Die Frau musste feststellen, dass ihr vier Ketten gestohlen wurden, eine...