Bewegende Zeitreise vom Eriesee an die Chemnitz

Den Adventsstart 2023 erlebt Günter Burkhardt in seiner früheren Heimatstadt. Hochbetagt will er junge Leute für das sensibilisieren, was er im Zweiten Weltkrieg erlebt hat.

Ein Unruhegeist ist er, sagt Günter Burkhardt. Und so verwundert es nicht, dass auch sein einwöchiger Aufenthalt in Chemnitz gespickt mit Terminen ist. Einmal in seiner Geburtsstadt zu Besuch, gilt es für den Weitgereisten, die Zeit zu nutzen: Mit wachen Augen verfolgte der agile Senior am Wochenende den Aufmarsch der Erzgebirgischen...