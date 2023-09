Brückenstraße Chemnitz: Freistaat saniert prominenten Schriftzug hinter Marx-Monument

Mehrsprachig wurde das berühmteste Marx-Zitat 1971 am ehemaligen SED-Parteigebäude verewigt. Für knapp eine Million Euro wird der Aluminiumguss jetzt aufpoliert. Die gesamte Fassade soll folgen. Was das für die Pläne eines Durchbruchs bedeutet.

150 Quadrate umfasst die Schrifttafel hinter dem Karl-Marx-Monument an der Brückenstraße in Chemnitz. Vom Lichtkunst-Spektakel in der vergangenen Woche, bei dem das Behörden-Gebäude im Fokus stand, abgesehen, fällt seit zwei Wochen ein Gerüstbau vor dem Schriftzug auf. Das Gerüst ist Teil einer Sanierung, die der Staatsbetrieb Sächsisches...