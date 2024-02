Burgstädt feiert spanische Küche bei drittem Genussfest

Das Genussfestival in Burgstädt wird Teil der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Eine Chemnitzer Veranstaltungsagentur stellt die Speisekarte zusammen.

Mit einem Genussfest beteiligt sich die Stadt Burgstädt an Projekten innerhalb der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Zum dritten Mal findet deshalb in Burgstädt am 15. September rund um die Freilichtbühne im Wettinhain ein Genussfestival statt. Der Stadtrat von Burgstädt hat die Vorbereitung erneut in die Hand einer Chemnitzer...