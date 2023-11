Carlowitz-Nachhaltigkeitspreis für Eckart von Hirschhausen: "Den Job nicht der nächsten Generation überlassen"

Bei der Verleihung der Carlowitz-Nachhaltigkeitspreise in Chemnitz trafen Wissenschaft, Politik und Unterhaltung aufeinander.

"Unsere Sinne sind nicht dafür gemacht, globale Krisen wahrzunehmen", erklärte Eckart von Hirschhausen am Freitagabend im Carlowitz-Congresscenter in Chemnitz. Menschen würden sich viel lieber zurücklehnen, die Augen verschließen und nur das wahrnehmen, was angenehm ist.