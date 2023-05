Chemnitz: 24 weitere Stolpersteine werden verlegt

Nathanael Siegfried Lässig, David Josef Bauer, Gertrud Goldschmidt: drei Namen, drei Schicksale von vielen. Am 14. Juni werden in Chemnitz 24 weitere Stolpersteine verlegt. An elf Orten im Stadtgebiet soll mit den Messingtafeln, die in den Gehweg eingelassen werden, an Menschen erinnert werden, die während des nationalsozialistischen Regimes...