Chemnitz: Eine Hundertjährige und ihr Faible für die Feuerwehr

Am 27. Februar 1924 wurde Ursula Enderlein geboren. Hundert Jahre später bekommt sie Besuch von einem Bürgermeister und einem Feuerwehrchef.

Seit 1960 engagiert sich Ursula Enderlein für die Freiwillige Feuerwehr in Euba. Mit „Leidenschaft und Einsatzbereitschaft“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Chemnitz. Denn die rüstige Seniorin hatte am Dienstag unter anderem Besuch von Bürgermeister Knut Kunze. Der Anlass: Ursula Enderlein feiert am 27. Februar 2024 ihren 100....