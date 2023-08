Chemnitz hat nun ein Herz aus Stahl: Der Fotorahmen ist zurück

Mit einem Herz aus Stahl wurde der Fotopunkt „I-love-C“ versehen. Seit Februar 2022 gibt es den Aufsteller, der Chemnitzer und Touristen zu einem Foto einlädt. Häufig musste er wegen Beschädigungen und Beschmierungen repariert und geputzt werden. Er wurde „mehrmals an bestimmte Stellen verformt, was zu Rissen am Aluminiumkorpus geführt...