Chemnitz: Kindertretauto mit Benzin übergossen und angezündet

In Gablenz, mitten in einem Wohngebiet, musste die Feuerwehr am Mittwoch ein brennendes Spielzeug löschen. Im Verdacht steht ein jugendliches Trio.

Wer macht denn so was? In Gablenz sind am Mittwoch Feuerwehr und Polizei auf dem Gelände eines Jugendclubs an der Liddy-Ebersberger-Straße zum Einsatz gekommen. Vor Ort hatten Unbekannte ein Kindertretauto mit Benzin übergossen und angezündet. Der Brand war schnell gelöscht, niemand wurde verletzt. Neben dem Spielzeug wurde ein Benzinkanister...