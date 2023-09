Chemnitz, Zentralhaltestelle: Zwischen Rolex und Roster

An der Zentralhaltestelle verdichtet sich das Chemnitzer Großstadtleben. Das führt immer wieder zu Problemen. Und macht die Zenti zu einem Ort, an dem sich niemand länger aufhalten will, als er muss. Eine Reportage.

Früh um vier kommen die Eichhörnchen. Sie laufen über die Straße und die Gehwege. Ansonsten ist um diese Uhrzeit kaum jemand da, nur die Busfahrer, die Nacht- oder Frühschicht haben, und manchmal eben die Eichhörnchen. Und die Frau, die Zeitungen verkauft, aber selbst nicht in die Zeitung will. Dann erzählt sie doch. Nur ihren Namen will...