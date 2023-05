Chemnitzer Geschichte: Selbst die Kulturhauptstadt 2025 kokettiert mit nichtssagenden Gemeinplätzen

Geblieben in Chemnitz ist von Karl-Marx-Stadt das Karl-Marx-Monument, das bekannteste und meistfotografierte Architekturobjekt. Geblieben ist weiterhin in den Geburtsurkunden mehrerer Generationen von Chemnitzern der Geburtsort Karl-Marx-Stadt. 33 Jahre nach der Rückbenennung in Chemnitz fragen wir uns heute noch immer, war Karl-Marx-Stadt ein...