Chemnitzer Gewürzmanufaktur: Neuer Standort für Geschäft und eine Reise zu den Produzenten

Ein Team von „Direkt vom Feld“ hat seine Bauern in Indien und Sri Lanka besucht und dabei spannende Erkenntnisse gewonnen. Seine Manufaktur in Chemnitz bezeichnet der Gründer als deutschlandweit einmalig. Aber was wird aus dem Laden auf dem Brühl?

Er verströmt einen angenehmen Duft, schmeckt gut - nicht nur als Weihnachtsgewürz - und soll sogar die Darmtätigkeit fördern: Zimt. Aber wer weiß schon genau, wo Zimtstangen herkommen? Und dass die wenige Zentimeter großen Exemplare, die im Handel erhältlich sind, ursprünglich über einen Meter lang waren?