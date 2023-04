Chemnitzer Kantinen-Test: Wo es gut schmeckt und die Preise stimmen

Ausgesprochene Kindercafés gibt es in Chemnitz - anders als in anderen Großstädten - nicht. In vielen Lokalen ist die Gemütlichkeit mit Kleinkind schnell dahin, weil es sich langweilt und nicht so lange sitzen mag. "Freie Presse" hat trotzdem einige Cafés und Restaurants gefunden, in denen Eltern und Kinder gleichermaßen auf ihre Kosten kommen können.