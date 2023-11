Chemnitzer Kino Metropol eröffnet jahrelang ungenutzten Rang

Ein Jahr lang hat die Sanierung gedauert, eine Berliner Architektin machte einen Ort zum Wohlfühlen aus dem altmodischen Rang. Für die Inhaber ist es ein weiterer Schritt im Kampf ums Publikum.

Stilecht mit dem Zerschneiden einer roten Schleife hat Maret Wolff den renovierten Rang ihres Metropol-Kinos eröffnet. Zunächst waren die Gewerke und Beteiligten an der Renovierung eingeladen, die ersten Gäste zu sein. Die Empore ist in Rot-Töne gehalten, in der ersten Reihe finden sich Doppelsitze, weiter oben in der zweiten Reihe können...