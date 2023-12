Vom Varieté zum Kino: Chemnitzer Metropol feiert Jubiläum

Eröffnet wurde es 1913 als Haus für die leichte Muse. Heute ist es ein Kino, das schon mehrmals für sein Programm geehrt wurde. Zum Geburtstag gibt es einen besonderen Film.

Sie hätten viel zu erzählen, die Mauern des Kinos Metropol. Seit 110 Jahren stehen sie. Am 23. September 1913 wurde das Haus eröffnet. Am Sonntag möchte die Inhaberin Maret Wolff mit ihren Gästen Geburtstag feiern, in dem sie einen besonderen Film zeigt.