Chemnitzer Wintervögel werden gezählt: Warum Naturfreunde nie wissen, was sie erwartet

Für das Wochenende hat der Nabu zur Zählung der Wintervögel aufgerufen. In Adelsberg beteiligten sich mehrere Freiwillige an der Aktion. Doch bereits am Freitag zeichnete sich eine Überraschung ab.

Ausgestattet mit einem Fernglas, wetterfester Kleidung und einem Meldebogen legte sich Daniela Hollstein gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn am Samstagmorgen im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg auf die Lauer. Das Ziel der beiden: Gemeinsam mit zehn anderen Teilnehmern wollten sie rund um die städtische Naturschutzstation die Wintervögel...