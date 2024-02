Claußnitz: 65-Jähriger stirbt beim Schieben seines Fahrrades

Der Mann war auf einer bergauf führenden Straße unterwegs. Offenbar gesundheitliche Probleme führten zu seinem Tod.

Claußnitz.

Ein 65 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen in Claußnitz in Mittelsachen auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte der Mann am Morgen gegen 8.45 Uhr sein Fahrrad in Claußnitz bergan die Pfarrgasse in Richtung Burgstädter Straße geschoben. Dabei stürzte der 65-Jährige offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme. Der Rettungsdienst wurde herzu gerufen. Aber trotz unmittelbar durchgeführter Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer vor Ort und durch die Rettungskräfte verstarb der Mann noch am Unfallort, heißt es im Polizeiprotokoll weiter. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall waren am Montagnachmittag noch nicht bekannt. (fp)