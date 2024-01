Claußnitz feiert Fasching mit DDR-Flair

Der Mittweidaer Karnevalsverein lädt zum Fasching in den Gasthof „Roter Hirsch“ in Claußnitz ein. Welche Überraschungen erwarten die Gäste dieses Jahr?

„Ein Kessel Buntes“ heißt es am 10. und 11. Februar im Gasthof „Roter Hirsch“ in Claußnitz. Der Mittweidaer Karnevalsverein (MKV) lädt zu Abendprogramm und Kinderfasching ein. „Wir haben noch einige Restkarten“, sagt Melanie Nebe. Das Motto sei angelehnt an die Unterhaltungssendung zu DDR-Zeiten. Damals führten „Die drei...