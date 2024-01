Karnevalsfreuden in Claußnitz: Kein Prinz, kein Umzug, nur Tanz

Trainerin Martina Weiß-Maes übt mit der Funkengarde den Gardetanz für die Faschingsfeten am 10. und 11. Februar im Gasthof „Roter Hirsch“ in Claußnitz ein. Die Abendshow beginnt um 19.11 Uhr (Einlass: 18 Uhr, Eintritt: 15 Euro), der Kinderfasching am Sonntag ist von 15 bis 18 Uhr (Einlass: 14 Uhr, 7 Euro). Es gibt Restkarten. Bild: Andreas Seidel