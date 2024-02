Faschingstreiben in Taura und Claußnitz: Feiern, Tanzen und Basteln

Eine Stuhlpolonaise in Taura? Ja, zum Fasching ist alles möglich! Was sonst noch passiert, bleibt eine Überraschung.

Eine Woche vor dem Rosenmontag herrscht Ausnahmezustand in Schulen und Kitas: Überall wird für Fasching geprobt. Der Tauraer Grundschulverein lädt am 9. Februar ab 15 Uhr zu einem bunten Programm in die Mehrzweckhalle in Taura ein. Zauberer Kalu beginnt um 15.15 Uhr mit einer Kindershow. Nach der Bonbonkanone bastelt Zauberer Huxlifax ab 16.15...