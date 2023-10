Crystal Meth und Kokain im Wert von knapp 90.000 Euro: Mutmaßlicher Drogenhändler in Chemnitz vor Gericht

Kurz nach Verlesung der Anklageschrift war der Prozesstag auch schon zu Ende. Noch schweigt der Angeklagte.

Am Amtsgericht Chemnitz hat am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der kiloweise mit Drogen gehandelt haben soll. Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, in acht Fällen mit insgesamt etwa 4,6 Kilogramm Crystal Meth und Kokain im Wert von knapp 90.000 Euro gehandelt zu haben. Die illegalen Geschäfte sollen zwischen 2020 und...