Dachstuhl brennt in Limbach-Oberfrohna

In der Albert-Einstein-Straße brach am Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wie geht es für die Mieter weiter?

In einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Einstein-Straße in Limbach-Oberfrohna kam es am Montagabend zu einem Dachstuhlbrand. Gegen 19.15 Uhr rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Limbach-Oberfrohna zu dem Brand aus. Der Dachstuhl konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Mieter des Hauses blieben unverletzt, heißt es... In einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Einstein-Straße in Limbach-Oberfrohna kam es am Montagabend zu einem Dachstuhlbrand. Gegen 19.15 Uhr rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Limbach-Oberfrohna zu dem Brand aus. Der Dachstuhl konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Mieter des Hauses blieben unverletzt, heißt es...