Der Purple Path als Erfolgsspur? Podiumsdiskussion der „Freien Presse“ geht in die zweite Runde

Vor drei Jahren wurde nicht nur Chemnitz zur Kulturhauptstadt erklärt, sondern die ganze Region. „Freie Presse“ lädt zur Podiumsdiskussion über das Verhältnis der Stadt zum Umland ein.

Chemnitz. Acht Kunstwerke gibt es bereits am Purple Path, dem Kunstpfad durch die Region Westsachsen. Weitere werden im kommenden Jahr installiert. Hinzu kommen diverse Veranstaltungen und Aktionen wie die Altarverhüllungen, die Europäische Bergpredigt sowie der Ausbau von acht Maker Hubs. Das sind Kreativwerkstätten mit jeweils speziellem Zuschnitt. Insgesamt gehören 38 Städte und Gemeinden zum Netzwerk der Kulturhauptstadt, darunter nahe gelegene wie Neukirchen und Limbach-Oberfrohna.

Aus Chemnitzer Perspektive macht es zuweilen den Eindruck, das Umland sei der Stadt einige Schritte voraus. Während man in der Stadt gegenwärtig bei der Vorbereitung für 2025 auf der Stelle zu treten scheint und der Mangel an Informationen beklagt wird, treffen aus der Region immer wieder Nachrichten über erfolgreiche Aktivitäten ein. Die meisten werden auch von der Bevölkerung angenommen und mitgetragen.

Diskussion auf dem Podium

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe der „Freien Presse“ zum Themenkreis Kulturhauptstadt bildete am 24. August ein Gespräch, ob Chemnitz auf die erwarteten Besuchermassen vorbereitet ist. Am 16. November heißt es nun „Kaufen die Dörfer der Stadt den Schneid ab?“. Auf dem Podium sitzen Silke Franzl, die Bürgermeisterin von Ehrenfriedersdorf, Alexander Ochs, Kurator des Purple Path, Sabine Maria Schmidt, Kuratorin in den Kunstsammlungen Chemnitz sowie Stefan Schmidtke, Programm-Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH. Die Diskussion wird moderiert von den FP-Redakteuren Katharina Leuoth und Matthias Zwarg. Als besonderer Gast konnte der Gitarrist Joe Sachse gewonnen werden.