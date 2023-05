Der Traum von Mini-Haus aus Holz: Zwei Chemnitzer arbeiten daran

Tiny-Houses, also winzige Häuser, mit denen die Bewohner mal schnell an einen anderen Ort umziehen können, sind beliebt. In Chemnitz werden welche hergestellt. Flächen gibt es dafür allerdings nicht.

Alles begann mit einer einjährigen Reise im VW Bulli durch Europa. Als Sascha Wagner vor zehn Jahren nach Deutschland zurückkehrte, hatte er begriffen, dass man mit ziemlich wenig ziemlich glücklich werden kann. Zunächst als Hobby gedacht, baute er sein erstes Tiny-House. Was der gelernte Kfz-Mechaniker damals ebenfalls für sich entdeckte, war...