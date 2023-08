Deutscher Meister mit zehn Jahren: Eric Künzel rast allen davon

Am Wochenende finden Deutsche Meisterschaften für ferngesteuerte Modellautos in Mühlau statt. Im Fahrerlager ist auch ein Junge, der bereits seinen Meistertitel in der Tasche hat.

Welcher Junge wünscht sich nicht ein ferngesteuertes Auto? Ein Bugatti-Rennwagen oder Monstertruck, wie die Großen sie fahren. Das Spielzeugauto für Kinder fasziniert Jung und Alt. Gern gehen Vater und Sohn gemeinsam auf die Piste. Für Eric Künzel ist es Opa Michael Opel. Obwohl der Familienname etwas anderes vermuten lässt, wird aber ein...