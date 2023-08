Die Retourenjäger aus Taura

Ein Paar aus dem Ortsteil Köthensdorf betreibt seit einem Jahr einen Onlinehandel für Restposten und Retouren. Mit ihrem Geschick haben es die beiden in eine Fernsehsendung geschafft.

Erik schaut sich das Video immer wieder in der Mediathek von Fernsehsender RTLZWEI an. „Mama und Papa machen das super“, sagt der Achtjährige. Vater Stefan Barthel und Mutter Franziska Ast sind als Retourenjäger unterwegs. In der jüngsten Sendung mussten sie mit anderen Händlern – meist Paare wie sie - den Inhalt auf einer Palette...