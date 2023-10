Diebe brechen in Chemnitz in mehrere Autos ein

Unbekannte haben in den Stadtteilen Sonnenberg und Gablenz Autoscheiben eingeschlagen, um an Beute zu kommen.

Die Polizei hat zum Wochenende in Chemnitz mehrere Autoeinbrüche registrieren müssen. Dabei gingen die Unbekannten in den Stadtteilen Sonnenberg und Gablenz auf Beutezug. An der Körnerstraße schlugen Unbekannte laut Polizei bei einem VW Caddy eine Scheibe ein und stahlen ein Mobiltelefon im Wert von etwa 700 Euro. Der Schaden am Fahrzeug...