Diensthund Moby stellt mutmaßliche Einbrecher in Chemnitz

Zwei Männer waren in eine Jugendeinrichtung eingedrungen. Als die Polizei eintraf, versteckten sie sich. Doch Moby fand sie.

Chemnitz.

Ein Wachdienst hatte die Polizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht über einen Einbruch in eine Jugendeinrichtung in Bernsdorf informiert. Als die Beamten eintrafen, stellten sie ein beschädigtes Fenster und im Inneren durchsuchte Schränke fest. Weil sie vermuteten, dass die Einbrecher noch im Haus waren, kam eine Polizeimeisterin mit dem vier Jahre alten Moby zum Einsatz. Mit weiteren Beamten betraten die Diensthundeführerin und der Malinois das Gebäude. Das Tier lief zielsicher in einen Raum. Dort hatten sich die zwei mutmaßlichen Täter (21 und 31 Jahre alt) versteckt. Der Jüngere hatte einen Behälter mit Kleingeld aus der Jugendeinrichtung bei sich. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen. (gp)